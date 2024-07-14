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جو بايدن: نشجب العنف وممتن لسماع أن ترامب بخير وأصلى من أجله

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القاهرة - سامية سيد - شجب الرئيس الأمريكي جو بايدن العنف، وذلك بعد الحادث الذي وقع خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

وقال بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض الليلة: "أنا ممتن لسماع أن ترامب بخير وبصحة جيدة.. أصلي من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل جميع الذين كانوا في التجمع، بينما ننتظر المزيد من المعلومات".

وأضاف بايدن: "أنا وجيل ممتنان لجهاز الخدمة السرية لإيصاله -ترامب- إلى بر الأمان، ولا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة.. ويجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانته".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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