شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن: نشجب العنف وممتن لسماع أن ترامب بخير وأصلى من أجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شجب الرئيس الأمريكي جو بايدن العنف، وذلك بعد الحادث الذي وقع خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

وقال بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض الليلة: "أنا ممتن لسماع أن ترامب بخير وبصحة جيدة.. أصلي من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل جميع الذين كانوا في التجمع، بينما ننتظر المزيد من المعلومات".

وأضاف بايدن: "أنا وجيل ممتنان لجهاز الخدمة السرية لإيصاله -ترامب- إلى بر الأمان، ولا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة.. ويجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانته".