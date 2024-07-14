شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد جلسات المرحلة الأولى للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

تجرى الاستعدادات داخل مجلس أمناء الحوار الوطني للبدء في وضع جدول الأعمال العاجل لنظر القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، لمناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، بجانب عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.

وطبقا لإنفوجراف مسبق صادر عن إدارة الحوار الوطنى، تناول أرقام وإحصائيات الحوار في المرحلة الأولى، جاء فيه أن إجمالي عدد الجلسات 90 جلسة، وأن إجمالى ساعات العمل 347 ساعة، وأن إجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدثا ومشاركة أكثر من 60 حزب، وأعداد المقترحات شملت أكثر من 1500 مقترح.

ويحرص الحوار الوطني على استعراض كل تفاصيل ما يدور فيه وما تم إنجازه، عبر صفحته على موقع التواصل االاجتماعي "الفيس بوك" احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبًا وحكمًا، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.