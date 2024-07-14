شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الدولة الشاملة للقضاء على السحابة السوداء 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

وضعت وزارة البيئة والتنمية المحلية خطة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف ٢٠٢٤ المعروفة باسم السحابة السوداء، مع تحديد وتفعيل الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات المعنية، للتصدى لمشكلة السحابة السوداء وحرق قش الأرز وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والتلوث الناجم من المنشآت الصناعية بالإضافة إلى حرق القمامة فى المقالب العشوائية فى المحافظات، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء قريبا، التى وضعتها وزارتى البيئة والتنمية المحلية للتصدى لمشكلة السحابة السوداء وحرق قش الأرز وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والتلوث الناجم من المنشآت الصناعية بالإضافة إلى حرق القمامة فى المقالب العشوائية فى المحافظات، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء قريبا .

1-جمع وكبس وفرم أكبر قدر من قش الأرز من خلال زيادة كميات الجمع

2- زيادة عدد المواقع والمحاور التفتيشية

3- زيادة المساحات المنزرعة

4- تشجيع الفلاحين على إعادة التدوير

5-خفض الانبعاثات والأدخنة من المصادر المختلفة

6-السيطرة على المقالب العمومية والعشوائية

7- التفتيش على المصانع ومكامير الفح

8- فحص عادم المركبات والسيارات

9-إحكام الرقابة والرصد استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية كالأقمار الصناعية، والإنذار المبكر، ونظام تتبع السيارات.

10-رصد تأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء خلال فترة الرصد

11- محطات الرصد اللحظى لجودة الهواء وانبعاثات المصان

12-زيادة وتنوع وسائل تلقى البلاغات من خط ساخن، واتس آب، فيسبوك وموقع إلكترونى

13- زيادة عدد حملات التوعية البيئية وإمداد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات.