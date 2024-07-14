لماذا تهاجم الكلاب الضالة المتسولين في الشوارع؟.. بيطري يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن سبب مهاجمة الكلاب الضالة للمتسولين في الشوارع خاصة خلال فترات الليل.

وقال "غالب"، خلال تصريحاته لمصراوي، إن مهاجمة الكلاب الضالة لمتسولي الشوارع خاصة في ساعات الليل المتأخرة يرجع لارتفاع نسبة هرمون الأدرينالين الذي تنتجه الغدة الكظرية لديهم، موضحًا أنه بمجرد ارتفاعه في الجسم تشم الكلاب رائحته لتبدأ الهجوم على صاحبه وقد تحدث له إصابات خطيرة.

وأضاف: "متسولي الشوارع كثيرًا ما يتعرضون للكلاب الضالة والتي من شأنها أن تترك أثر بهم فبمجرد تعرض الشخص لكلب ضال ويتسبب له في اصابة من المؤكد أنه سيخاف مواجهتهم في كل مرة الأمر الذي يكون سبب في ارتفاع نسبة الأدرينالينويتسبب في مهاجمته له".

ولفت إلى أن أفضل طريقة لمواجهة الكلاب الضالة هو ضبط النفس وعدم الجري أو التوتر وذلك للمحافظة على توازن الأدرينالين بالجسم.

ويشار إلى أن الأدرينالين هو عبارة عن هرمون يتم إنتاجه في الغدة الكظرية، بالإضافة إلى كونه ناقلًا عصبيًا ما يعني أنّ الدماغ أيضًا قادر على معالجته.

ويعتبر هرمون الأدرينالين من أهم أسلحة جسم الأنسان، لأنّه يفرز في الجسم بحالات الطوارئ والأزمات من أجل إيقاظ وتيقظ الجسم، كما يتم إفرازه في حالات الشعور بالإثارة.

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