بعد انخفاضها ٣٠ جنيهًا.. هل ستعاود أسعار الدواجن ارتفاعها من جديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف ماهر نسيم عضو اتحاد الدواجن، عن مصير أسعارها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن شهدت انخفاضًا بنحو 30 جنيهًا بمختلف الأسواق خلال الساعات الأخيرة.

وقال "نسيم"، لمصراوي، إن أسعار الدواجن ستشهد ارتفاعًا بنسبة 10% زيادة على معدل الانخفاض الحالي خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن أصحاب المزارع والمنتجين طرحوا منتجاتهم للتجار بأسعار مخفضة كبدتهم خسائر فادحة بسبب إرتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى انخفاضها بالأسواق.

وتابع قائلا: "ارتفاع معدل درجات الحرارة خلال الفترة الماضية أدى لنفوق أعداد كبيرة من الدواجن بالمزارع "أصحاب المزارع خافوا على الباقي وباعوا بالخسارة".

اقرأ أيضا:

نقيب الفلاحين: سوق المواشي يشهد ركودًا.. وتوقعات بتراجع أسعار اللحوم