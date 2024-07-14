أمام الشاطئ مباشرة.. 48 صورة ترصد أرخص شاليه في الإسكندرية ومرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تهتم العديد من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل الفنادق والشاليهات خاصة في محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح؛ تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أفضل الفنادق والشاليهات خاصة في محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح، كالتالي:

أرخص شاليه في مرسى مطروح

فيلا محمد Villa Muhammad

- تقع فيلا محمد في القصير في منطقة محافظة البحر الأحمر، وتضم حديقة.

- تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة.

- تحتوي الشقة على غرفتي نوم وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز وغسالة وحمام.

- تحتوى على مكان مخصص لغير المدخنين.

- يعتبر مطار مرسى علم الدولي المطار الأقرب للشقة حيث يقع على بعد 95 كم منها.

- تبدأ الليلة من 961 جنيهًا وتصل إلى 1082 جنيهًا.

أرخص شاليه في الإسكندرية:

- شاليه بشارع النخيل

- تقع بشاطىء النخيل في الإسكندرية على مقربة من بالم بيتش وعلى بعد 22 كم من مقابر كوم الشقافة.

- تضم شرفة مطلة على المدينة ومنطقة شاطئ خاص وخدمات المساج.

- يوفر مكان الإقامة هذا الواقع على شاطئ البحر إمكانية الوصول إلى الفناء.

- يوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار، كما تتوفر خدمة تأجير الدراجات.

- تحتوي الشقة الفسيحة على تراس وإطلالات على البحر وغرفتي نوم وغرفة معيشة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بفرن ومحمصة وحمام واحد مع حوض استحمام.

- تتوفر المناشف وبياضات الأسرّة في الشقة.

- يضم مكان الإقامة منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

- يمكن للضيوف الاسترخاء في الصالة الموجودة في الموقع، في حين يتوفر أيضًا سوق صغير.

- يمكن للضيوف أيضًا تدفئة أنفسهم بالقرب من المدفأة في الهواء الطلق بعد يوم من ركوب الدراجات.

- تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 27 كم من الشقة.

- حين تقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 27 كم من مكان الإقامة.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب حيث يقع على بعد 27 كم منها.

- تبدأ الليلة من 134 جنيه وتصل إلى 202 جنيه.

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