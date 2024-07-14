مصطفى بكري وجمال علام يعزون رئيس رابطة الفلاحين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أقيم مساء الجمعة، عزاء نجل شقيق كمال عثمان مخلوف، نائب نقيب الفلاحين ورئيس رابطة الفلاحين بالجيزة، ورئيس رابطة أبناء الصعيد.

كان على رأس الحضور كلا من: جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللواء أحمد ضيف صقر نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

كما كان على رأس الحضور كلا من: اللواء عبدالفتاح الشحات عضو مجلس النواب، والمستشار محمد صقر محكمة النقض، والنائب عاطف مخلوف، والإعلامي عبدالناصر زيدان.

وشيعت الجنازة من مسجد بلال بن رباح بالمنصورية في الهرم، إلى مقابر الأسرة في أكتوبر.