شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فى البيت الأبيض بعد محاولة الاغتيال: بايدن تحدث إلى ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول بالبيت الأبيض، الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب بعد تعرضه لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، السبت.

وأضاف أن بايدن سيقطع جولته ويعود إلى العاصمة واشنطن بعد حادث إطلاق النار.

وغادر ترامب مستشفى "باتلر ميموريال" متجهاً إلى بيتسبرغ، بعد خضوعه لفحوصات عقب إصابته في إطلاق نار خلال مخاطبته تجمعاً انتخابياً حاشداً ببنسلفانيا.

وقال ترامب على "تروث سوشيال"، إن الرصاصة أصابته في الجزء العلوي لأذنه اليمنى، مشيراً إلى أنه "نزف كثيراً".

وقال جهاز الخدمة السرية إن "إطلاق النار تم من موقع خارج مكان التجمع" وأن منفذ الهجوم أطلق عدة أعيرة نارية.

وتابع أن الحادث أسفر عن مقتل واحد من الجماهير وإصابة 2 أثناء محاولة اغتيال ترامب.

من جانبه قال ترامب إن الرصاصة التي أطلقت عليه خلال حشد انتخابي بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى.