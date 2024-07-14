شكرا لقرائتكم خبر عن حل أهم 40 سؤالا فى الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم)، الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو 2024، امتحان مادة الأحياء، وذلك في اليوم العاشر لامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2023/ 2024.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة فى مادة الأحياء، من إعداد محمد المصري معلم خبير الأحياء، يستطيع من خلالها الطلاب التدريب على شكل أسئلة الامتحان وخطوات الحل النموذجية، إذ يتضمن امتحان آخر العام 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ييتم الإجابة عنها فى 3 ساعات، ومخصص للمادة 60 درجة.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها ”الخليج 365” في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر حتى 20 يوليو 2024.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الثانوية العامة حتى الآن امتحان مواد (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ، والكيمياء، والجغرافيا، والجيولوجيا والعلوم البيئية الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية، والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع).

ويواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو 2024 بأداء امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.