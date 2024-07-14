شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 100 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

أنجزت مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات عظيمة تليق بمكانة مصر والمصريين، وكان للصعيد نصيب كبير من مخططات العمل التنموى وخاصة محافظة المنيا، ومن أهم هذه المشروعات التي تمت على مدار السنوات الماضية، على أرض عروس الصعيد وساهمت في دفع عجلة التنمية وتحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل أفضل، ومنها المشروعات الصغيرة بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه، تمثلت في إتاحة قروض صغيرة للشباب لإقامة مشروعاتهم وذلك من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية وجهاز تشغيل شباب الخريجين، والتي وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

أيضا قطاع الموارد المائية والري والتى وبلغت تكلفتها 2.5 مليار جنيه تم تنفيذ 276 مشروعا، ومن أبرزها، المشروع القومي لتبطين الترع لعدد 89 ترعة بطول 300 كم، إنشاء عدد 107 آبار جوفية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، ومشروعات إحلال وتجديد كباري وآبار وتطوير مساقي الري وشبكات الصرف المغطى بمراكز المحافظة.



كذلك قطاع الشباب والرياضة بتكلفة بلغت 590 مليون جنيه تم تنفيذ 213 مشروعا، ومن أبرزها: إحلال وتجديد إستاد المنيا الرياضي، وإنشاء نادي متحدي الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد عدد 205 مراكز شباب على مستوى مراكز المحافظة.



هذا بالإضافة إلى قطاع العمل والتى بلغت تكلفته 46 مليون جنيه، حيث تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لإجمالي عدد 79 ألف و144 مستفيدا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وعقود عمل بالخارج لعدد 59 ألف و165 مستفيدا.