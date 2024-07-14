شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات النصب الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات النصب الإلكترونى؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات النصب الإلكترونى. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات النصب الإلكترونى، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات النصب الإلكترونى.

نتيجة الاستطلاع

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