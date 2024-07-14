شكرا لقرائتكم خبر عن موعد احتفال الكنيسة بمولد العذراء مريم بمسطرد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الموالد فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ظاهرة مصرية خالصة، وربما ترجع جذورها إلى عهد الفراعنة، وفيها يجتمع المسيحيون حول مدفن أو ضريح الولى أو القديس أو الشهيد ويقدمون له المدائح والأغانى الشعبية ولأقباط مصر شهدائهم وقديسيهم الذين يهتمون بالاحتفال بهم، غير أن الاحتفالات القبطية لا تهتم بيوم الميلاد ولكن بيوم الاستشهاد أو الوفاة.

وتذخر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعديد من الموالد التى يقبل عليها المصريون جميعا "مسلمين وأقباط"، رغم أن تعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تشير إلى أنه لا يوجد احتفال بموالد ولكن هى فى الأساس إحياء لذكرى استشهاد أو وفاة قديس فالكنيسة.

مولد العذراء بمسطرد

ويقام المولد حول كنيسة السيدة العذراء الأثرية فى منطقة مسطرد بالقليوبية، ويتبرك الأقباط بموضع زيارة السيدة العذراء والمسيح للمنطقة وخاصة بئر المياه التى شربت منها العائلة المقدسة.

ويقام المولد حول الكنيسة منتصف شهر أغسطس من كل عام تزامنا مع صوم العذراء.