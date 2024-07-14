شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير النمو الأخضر: 3 قطاعات استهدفت تقليل الانبعاثات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى، الخاص بتقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر، والذى ناقشته وزارة البيئة والتخطيط وتم رفع تقرير بتوصياته إلى مجلس الوزراء ، أنه هناك 3 قطاعات استهدفت تقليل الانبعاثات في مصر، ومنها المناطق الساحلية في ظل تأثر مصر المتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، الامر الذى يتطلب مواصلة الجهود لتعميم التكيف في الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما فيها الميزانيات المخصصة لأولويات التكيف.

وأوضح تقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى، أهمية الاستمرار في تعزيز البنية التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك من اجل معالجة التدفقات المتزايدة لها، بالاضافة الى ضرورة مواجهة تحدي ندرة المياه، مع اهمية أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لاستخدامات المياه، من اجل شجيع تخصيص المياه لاستخدامات ذات قيمة أعلى.