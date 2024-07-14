شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون غدا امتحانى الكيمياء والفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء) غدا الإثنين 15 يوليو 2024، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الإثنين 15 يوليو 2024 الامتحان فى مادة التاريخ ورقة ثانية.



وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا: السبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدى الإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء.

- الأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء" ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة".

- السبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات".