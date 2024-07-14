شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على اليوتيوبرز حمدى ووفاء بتهمة الاتجار فى البيتكوين بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، حكمها على اليوتيوبرز حمدي ووفاء لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين والتعدى على القيم الأسرية.

سبق وقررت جهات التحقيق المختصة، إحالة اليوتيوبز حمدي ووفاء للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، اتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

يشار إلى أن أحد المحامين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتهمين لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني، وكشف البلاغ الذي حمل رقم 153839 لسنة 2024، أن هناك أشخاصا أغوتهم الشهرة، ولهثوا وراء المتعة وجني الأموال بالحرام، وأن المتهمين قاما بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منها “تيك توك” و"فيسبوك"، ونشروا فيديوهات ومقاطع من شأنها التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية.