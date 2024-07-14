شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى مدينًا محاولة اغتيال ترامب: نتمنى استكمال الحملات الانتخابية فى أمريكا بسلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد الجالىالأحد، 14 يوليو 2024 08:49 ص
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى "بقلق" الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.
وأكد الرئيس السيسى-عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- إدانة مصر للحادث، معربًا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.
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