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الرئيس السيسى مدينًا محاولة اغتيال ترامب: نتمنى استكمال الحملات الانتخابية فى أمريكا بسلام

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد الجالى

الأحد، 14 يوليو 2024 08:49 ص

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى "بقلق" الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وأكد الرئيس السيسى-عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي-  إدانة مصر للحادث، معربًا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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