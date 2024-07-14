شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى مدينًا محاولة اغتيال ترامب: نتمنى استكمال الحملات الانتخابية فى أمريكا بسلام والان مع تفاصيل الخبر

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى "بقلق" الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وأكد الرئيس السيسى-عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- إدانة مصر للحادث، معربًا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.