شكرا لقرائتكم خبر عن ‫10 نصائح لحماية الثروة السمكية من ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظات الجمهورية ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء لذلك حددت الهيئة العامة للثروة السمكية مجموعة من النصائح والإرشادات لتخفيف اثار الحرارة على الأسماك في المزارع خلال موجة الحرارة التي تشهدها مصر الاسبوع الحالى .

ومن أهم هذه الإجراءات ما يلى :

1- المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للأسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة أو نقص إمدادات المياه.

2- المتابعة بإستمرار والتواجد على الأرض وخاصة الأحواض ذات الكثافات السمكية العالية .

3- الإحتفاظ بأكسجين الطوارئ لوقت ارتفاع درجة الحرارة أو الشبورة.

4- العمل على تحليل المياه بأقصى سرعة ممكنة سواء كان هناك مشاهدات سلبية من عدمه.

5- التقليل من معدلات التغذيه أو توقفها إذا لزم الأمر لحين انكسار هذه الموجه .

6_العمل على تشغيل البدلات اطول فتره ممكنه خلال النهار لتقليب طبقات المياه.

‏7_ زياده ارتفاع عمود المياه في الأحواض بحيث لا يقل عن 1.25 متر ولا يزيد عن 1.5متر .

‏8_تشغيل الري بشكل دائم اثناء النهار لدخول اكبر كميه من المياه الجديده للأحواض إذا كانت مياه المصدر منخفضه في الامونيا وال pH أو الاعتماد علي التقليب الداخلي للمياة في الأحواض المعالجه بالبروبايوتك .

‏9_ يفضل التغذيه بالاعلاف المضادة للاجهاد وذلك في الساعات الأولي من اليوم قبل ارتفاع حراره المياه ومتاخرا بعيدا عن ساعة الذروة .

‏10_التقليل قدر الإمكان من الاعلاف الغاطسة في الفترة المقبلة والاعتماد على الاعلاف الطافية وخصوصا ل أسماك البلطي.

