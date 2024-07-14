شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى يحدد هوية مطلق النار على ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر أمريكية اليوم الأحد، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد هوية مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المصادر قولها "إن مطلق النار على ترامب يدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاما من ولاية بنسلفانيا".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أكد في وقت سابق أن عملية إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب هي "محاولة اغتيال" استهدفته.