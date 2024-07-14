شكرا لقرائتكم خبر عن الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على الهندسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضىالأحد، 14 يوليو 2024 09:24 ص
فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر .
تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024/ 2025 وذلك إعتباراً من اليوم وحتى 01/08/2024.
وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية.
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