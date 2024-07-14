شكرا لقرائتكم خبر عن الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 09:24 ص

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر .

تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024/ 2025 وذلك إعتباراً من اليوم وحتى 01/08/2024.

وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية.