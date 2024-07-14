شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الوزراء الإيطالية تعرب عن تضامنها مع ترامب بعد محاولة اغتياله والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 09:39 ص

أعرب رئيسة الوزراء الإيطالية تضامنها مع دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت مصادر أمريكية اليوم الأحد، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد هوية مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أكد في وقت سابق أن عملية إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب هي "محاولة اغتيال" استهدفته.