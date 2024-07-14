شكرا لقرائتكم خبر عن المراجعة النهائية للأحياء وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم)، الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو 2024، امتحان مادة الأحياء، وذلك في إطار متحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2023/ 2024.

وفي حلقة علمية جديدة، قدم تليفزيون ”الخليج 365” بثًا مباشرًا للمراجعة النهائية لمادة الأحياء، شرح من خلاله إيهاب السعيد أستاذ مادة الأحياء، دروس التكاثر بالفصل الثالث في منهج الأحياء، مع حل عدد من الأسئلة الاسترشادية الهامة لامتحان آخر العام، لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمادة والحصول على درجات التفوق والنجاح.

يأتى ذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

يُذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية.



