شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تستقبل وفدا من كلية الإدارة العسكرية العليا الكونغولية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 10:19 ص

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تحرص علي تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كل الدول الأفريقية، خلال المباحثات المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من كلية الإدارة العسكرية العليا الكونغولية (ESAM) لمقر رئاسة العربية للتصنيع في حضور اللواء أركان حرب توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وتم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كل احتياجات الصناعات الدفاعية والأمنية والمشروعات التنموية بجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة.

وخلال تفقدهم معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب كبار المسئولين بوفد كلية الإدارة العسكرية العليا الكونغولية عن إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع كبري الشركات العالمية , وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .



