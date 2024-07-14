شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين يتنافسون على عمادة كلية الدراسات العليا للبحوث بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة عن كشف بالأسماء المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية وهم الدكتورة هبة زيادة محمد زيادة والدكتور محمد عبد الرحمن حسن صبرى والدكتور عصام على أمين عبد الصمد.

وأعلنت الجامعة قائمة بأسماء المرشحين على منصب عميد كلية العلوم وضمت القائمة 10 أسماء للمتقدمين وهم الدكتور أحمد عبده الشريف والدكتور خالد سليمان والدكتورة سهير رمضان فهمى والدكتورخالد سيد أحمد عيسى، والدكتور سامح سمير إبراهيم، والدكتورة نيفين صالح إبراهيم، والدكتور محمد حسنين جابر، والدكتور طه محمد عبد الله، والدكتورة عزة عبد الوهاب شكرى، والدكتور طارق عبد الموجود موسى.

ومن المقرر أين يتم تلقى الطعون يومي الاثنين والثلاثاء 15 و 16 يوليو على أن تعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين بعد فحص الطعون يوم الأثنين 22 يوليو الجارى.