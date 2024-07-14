شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء موقف سرفيس أعلى القطاع المغطى لترعة المريوطية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو من الجولة التفقدية الأخيرة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمنطقة كوبري الصحابة، إذ تابع مشروع إنشاء عددًا من المواقف الحضارية وساحات الانتظار بالقطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل.

وأشارت المحافظة إلى أنه جارٍ إنشاء موقف ميكروباص ضخم أعلى القطاع المغطى حديثًا لترعة المريوطية فيصل بعد كوبري الصحابة؛ لخدمة خطوط (الدائري، والأوسطي، وأكتوبر، ومناطق بالقاهرة، والجيزة).

وأكدت توجيه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال لافتتاح مواقف السرفيس الحضارية في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

يأتي المشروع في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية، إذ تشمل أعمال التطوير، إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضاري مدعمة ببوابات وأنظمة إلكترونية حديثة ومظلات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وأكشاك وبارتيشنات حضارية لخدمة المترددين عليها.