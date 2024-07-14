شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شئون المديريات بوزارة الزراعة: الحالة العامة للمحاصيل بالسويس جيدة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 11:28 ص

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بمحافظة السويس.

وتأتي أعمال تلك اللجنة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، والادارات المركزية التابعة للقطاع، بالمرور الدائم على كافة المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم.

وتفقد رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات وقيادت الإدارة المركزية لشؤون المديريات اعمال مديرية الزراعة بالسويس فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، وتوافر الاسمدة، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح وبرمجة المكن pos على نزول سلفات النشادر على المنظومة لمزارعى شرق القناه فى شبه جزيرة سيناء .

وتفقدت اللجنة بحضور الدكتورة حنان عبداللطيف مدير مديريه الزراعة السويس عدد من حقول المحاصل الحقلية الصيفية والمحاصيل البستانية ووجدت حالتها العامة ممتازة، ولا يوجد به أية اصابات حشرية.