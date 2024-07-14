لجنة دراسة برنامج الحكومة.. مطالب برلمانية بإنشاء كليات زراعة في مناطق المشروعات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن ملف التعليم والبحث العلمي في برنامج الحكومة الجديدة يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك الملف يساعد بدوره في استكمال خطوات التنمية بالبلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحصري إلى المحررين البرلمانين، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.

وقال الحصري إنه دعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع اللجنة، إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة التعليم الفني الزراعي، والتوسع فيها في ظل الطفرة التي تشهدها البلاد في قطاع الزراعة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: أيضًا طالبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة إنشاء كليات زراعة في مناطق المشروعات الزراعية القومية؛ مثل مشروعات الدلتا الجديدة وتنمية وتعمير سيناء وإحياء مشروع توشكى والمليون ونصف فدان، ومشروع مستقبل مصر.

وأشار الحصري إلى أهمية التعاون في إنشاء تلك المدارس الزراعية مع القطاع الخاص، موضحًا أهمية التأهيل الجيد للعاملين في ذلك القطاع الإنتاجي المهم، بالإضافة إلى أهمية ذلك في توفير فرص العمل؛ سواء خلال فترة الدراسة أو بعدها.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أهمية ذلك الملف في تحقيق زيادة الإنتاج الزراعي.