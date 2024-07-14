ما الفرق بين الحزام الناري وجدري الماء.. وطرق العلاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من المعلومات للتوضيح بشأن التفرقة بين الإصابة بالحزام الناري وكذلك جدري الماء.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة الحزم الناري يظهر الطفح الجلدي أو البثور في شريط أو خطوط تغطي الجانب الأيسر أو الأيمن من الجذع، وتكون أعراضه أكثر خطورة من أعراض جدري الماء، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طبية إذا لم يتم علاجها على الفور.

أما في حالة جدري الماء، تنتشر البثور في جميع أنحاء الجسم، وتكون أعراضه أقل خطورة من أعراض الجزام الناري.

وأشارت الهيئة إلى أن الطفح الجلدي لن يتطور في الحزام الناري إلا على طول العصب الذي يختبئ فيه الفيروس، ويبدأ كإحمرار، ويتطور إلى نقطة بارزة وواضحة ومنتفخة تنفجر وتتقشر في النهاية.

ووفق وزارة الصحة، فإن مضاعفات الحزام الناري، تشمل ألم عصبي شديد قد يستمر حتى بعد زوال البثور وقد يستمر لأكثر من ٣ شهور.

وأشارت إلى أن العلاج يتم علاجه بالتقنيات الحديثة (التردد الحراري، وحقن جذور الأعصاب) لإيقاف الألم وتتم تحت تأثير المخدر الموضعي وبإرشاد الأشعة.

ويبدأ علاج الحزام الناري بشكل مثالي خلال 72 ساعة بعد ظهور البثور الجلدية، ويمكن للعلاج المبكر أن يزيد من سرعة التعافي، ويقلل خطر حدوث مضاعفات.

وتتضمن الأدوية مضادات الفيروسات، ومن الممكن أن يؤدي الحزام الناري إلى الشعور بألم شديد؛ لذا قد يصف الطبيب أيضًا ما يلي:

-أدوية تحتوي على الكورتيكوستيرويدات.

-مضادات التشنج.

-مضادات الاكتئاب.

-العوامل المخدرة، وتتوفر على شكل كريم أو جل أو رذاذ أو لاصقة جلدية.

تطعيم الحزام الناري

وسبق أن كشف الدكتور مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، لمصراوي، عن توفير تطعيم "الحزام الناري" في مركز تطعيمات فاكسيرا الرئيسي بالعجوزة.

وأوضح "المحمدي" أن هذا اللقاح يطلق عليه لقاح "الحزام الناري" أو "الهيربس زوستر"، وهو متوفر الآن بالمصل واللقاح، ويعطى على جرعتين بينهما من شهرين إلى 6 شهور.

وأشار إلى أن سعر الجرعة من هذا اللقاح تبلغ 4338 جنيهًا كسعر جبري موحّد.

وحدد "المحمدي" الفئات المستهدفة باللقاح، والتي تشمل:

* كبار السن 50 سنة فما فوقها

* المراهقون بداية من 18 عامًا، لمن لديهم ظروف صحية تؤثر على كفاءة جهاز المناعة بشكل سلبي مثل مرضى السكري والأمراض المناعية.

* أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض ما أو علاج ما يثبط المناعة.

وأوضحت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن هذا المرض يسببه فيروس الجديري، الذي يظل كامنًا في النسيج العصبي للجسم وينشط مع تقدم السن وضعف المناعة فيظهر على هيئة الحزام الناري.

وبشأن مدى كونه معدياً، أضافت الشركة أن "الحبوب معدية، لكن العدوى تكون جديرى مائي للأشخاص اللى مجالهاش جديري قبل كده أو متطعمين ضده"، لكن احتمالية أن تكون العدوى حزاماً نارياُ شبه منعدمة، ودائماً ما يُنصح بتغطية الحبوب وغسل اليدين جيدًا لتجنب العدوى.

وأشارت أنه لا يجوز للشخص السليم ممن يقل عمره عن 50 سنة الحصول عليه.