40 ألف سيارة يوميًا.. 9 صور من داخل غرفة تحكم نفق الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نفقي الأزهر لمتابعة سير الأعمال بهما، والوقوف على حالتهما الفنية والإنشائية.

وأشاد محافظ القاهرة، بمنظومة العمل داخل النفقين خاصة الحرص على عمل الصيانات الوقائية للحفاظ على جسم النفقين وأنظمة التشغيل بهما، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم لاستمرار العمل بهما بالكفاءة المطلوبة.

شملت جولة محافظ القاهرة داخل النفقين، تفقد غرفة التحكم المركزي المزودة بشاشات وأجهزة التحكم الآلي للتنبيه عن أي حوادث أو أعطال فنية داخل النفق للتعامل الفوري معها، وأنظمة التشغيل، ومعدات التعامل مع الطوارئ.

وتضم منظومة العمل نفقين ويبلغ طول النفق الشمالي 2610 مترًا، وطول النفق الجنوبي 2640 مترًا بقدرة استيعابية 2000 سيارة/ ساعة لكل نفق بمتوسط 40 ألف سيارة يوميًا، وينقل النفقان حركة السيارات من اتجاه شارع صلاح سالم إلى منطقة وسط البلد والعكس.

ويحتوي المشروع على 4 أبنية ملحقة عبارة عن محطات تهوية عملاقة (هواية صلاح سالم - هواية الحسين - هواية بورسعيد - هواية العتبة) بالإضافة إلى منطقة للصيانة في جوهر القائد.

ويتم عمل صيانة دورية لأنظمة السيطرة والتحكم في تشغيل النفقين كنظام مكافحة الحريق ونظام تليفونات الطوارئ ونظام التهوية ونظام كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة CCTV لضمان عملهم بصفة منتظمة (24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع)، كما يتوافر بهما مصدر كهرباء تبادلي بطريقة أتوماتيكية في حالة انقطاع التيار.

ويوجد بالنفقين نظام تهوية على درجة عالية من الكفاءة لدفع هواء نقي إلى داخل النفق وسحب الهواء الملوث وعادم السيارات من داخل النفق والحفاظ على مستوى الرؤية داخل النفق، بالإضافة لنظام لصرف المياه، ونظام للإطفاء ومكافحة الحريق متعدد الأغراض سواء بالمياه أو البودرة الجافة أو الغاز الخامل للحفاظ على الأجهزة، وممرات للسلامة في حالة الطوارئ.