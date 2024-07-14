شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يزور وزير العدل للتهنئة بتوليه مهام منصبه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 12:20 م

زار المستشارعبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح اليوم، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع وزيراً للعدل.

وصاحبه وفداً رفيع المستوى ضم كل من المستشار سعد مزيد - النائب الأول، والمستشارة وفاء مصطفى، والمستشارة نادية محمود والمستشار الدكتور عبد الله قنديل - أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وفي ختام اللقاء تفضل وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، بتبادل الدروع التذكاريّة.



رئيس النيابة الإدارية يزور وزير العدل للتهنئة (1)



رئيس النيابة الإدارية يزور وزير العدل للتهنئة (2)



رئيس النيابة الإدارية يزور وزير العدل للتهنئة (3)



رئيس النيابة الإدارية يزور وزير العدل للتهنئة (4)