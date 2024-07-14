شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار شيخ الأزهر تبحث مع وزيرة مالية إندونيسيا سبل تعزيز التعاون لإغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، وذلك خلال زيارة الدكتورة سحر نصر لإندونيسيا برفقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في ختام جولته بشرق آسيا، التي شملت دول ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

ورحبت وزيرة المالية الإندونيسية بلقاء الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، مؤكدة صداقتها بالدكتورة سحر نصر، ومشيدة باختيارها في منصب المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات في مصر.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم غزة واللاجئين الفلسطينيين الذين قَدِموا إلى مصر للعلاج، وخاصة الأمهات والأطفال، فضلاً عن الطلبة الفلسطينيين الذي قدِموا لتلقي العلم في الأزهر الشريف، كما تشاور الجانبان في الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وإمكانية المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي.

ومن جانبها، تقدمت مستشار فضيلة الإمام الأكبر الدكتورة سحر نصر، بالشكر لوزيرة المالية الإندونيسية، على حفاوة الاستقبال والكرم الكبير الذي شهده وفد فضيلة الإمام الأكبر في دولة إندونيسيا.