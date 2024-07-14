يخدم القاهرة والجيزة.. فيديو يرصد إنشاء موقف ميكروباص ضخم أعلى ترعة المريوطية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تستهدف محافظة الجيزة إنشاء موقف ميكروباص ضخم أعلى ترعة المريوطية فيصل أمام كوبري الصحابة لخدمة خطوط القاهرة والجيزة.

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الشركة المنفذة لمشورع إنشاء موقف ميكروباص ضخم أعلى ترعة المريوطية فيصل أمام كوبري الصحابة لخدمة خطوط القاهرة والجيزة، بإنهاء الأعمال خلال المواعيد المحددة لها.

يأتي ذلك في ضوء أعمال تطوير ورفع كفاءة عددًا من المحاور والطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير.

وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتطوير الميادين وإضفاء المظهر الجمالي عليها.

ووجه النجار بمراعاة أن تكون الأعمال بالتنسيق مع الاجهزة المختصة بالتنسيق والتجميل الحضاري وعدم المساس بأي مسطحات خضراء أو أشجار وأن تكون الأعمال ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.

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