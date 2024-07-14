رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس جمهورية صربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، الذي يزور مصر حالياً، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان وفي مُستهل اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بزيارة رئيس جمهورية صربيا لمصر، وما ترتب عليها من التوقيع على العديد من اتفاقات التعاون الثنائي في العديد من المجالات، مؤكداً على القواسم المُشتركة التي تجمع مصر وصربيا في كافة المجالات، لاسيما دورهما التاريخي في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز، ومُشدداً على ضرورة إثراء الرؤى المُشتركة للبلدين الصديقين تجاه مُختلف القضايا، والعمل على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قُدماً إلى آفاق أرحب.

وخلال اللقاء، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى انتظام عقد آليات التعاون الثنائي بين مصر وصربيا، وتنمية الاستثمارات المُشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري في إطار العمل المُشترك لتعظيم المصالح المُتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المُتاحة، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، كما أكد رئيس مجلس النواب على حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية الصربية في ضوء العديد من الزيارات البرلمانية المُتبادلة.

من جانبه، أبدى ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا تقديره التام لاستقباله بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء العلاقات التاريخية بين صربيا ومصر، كما استعرض خلال اللقاء اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال زيارته لمصر، مؤكداً أن مباحثاته البناءة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد رسخت الرؤى المُشترك لكلا البلدين حيال مُختلف القضايا العالمية والإقليمية، داعياً إلى زيادة وتيرة الزيارات المُتبادلة بين البلدين، خاصة البرلمانية منها بما يعكس علاقات الصداقة بين الشعبين الصربي والمصري.