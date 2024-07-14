فرص وهمية ومنح العمالة غير المنتظمة.. تحذير عاجل من وزارة العمل للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، عن تقديم بلاغات من الإدارة العامة للتشغيل إلى مباحث الأموال العامة ضد مجموعة من الشركات وأرقام هواتف وصفحات إلكترونية وهمية مُتهمة بالنصب على مُواطنين تقدموا بشكاوى ضدها إلى الوزارة.

وحَثّ "جبران"، الإدارة المُختصة بالوزارة، بمتابعة هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبحسب بيان وزارة العمل، الأحد، كان عددِ من المواطنين تقدموا بشكاوى إلى الوزارة تُفيد تعرضهم للنصب من جانب شركات، ومواقع إلكترونية، وهواتف محمول وهمية، تَدّعي قُدرتها على توفير فرص عمل لهم في الداخل والخارج، خاصة اليونان، وصرف منح للعمالة غير المُنتظمة، وذلك مُقابل رسوم و مبالغ مالية.

ونبه الوزير، المواطنين، بعدم التعامل مع الشركات الوهمية وغير المُرخصة، موضحًا أن كافة خدمات الوزارة مجانية، وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، والتعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للإستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات الوزارة بشكل عام.

ورصدت وزارة العمل، بعض الشركات الوهمية، واستقبلت شكاوى من مواطنين.

وأهابت "العمل"، بالمواطنين، الانسياق وراء الشائعات والصفحات الوهمية، ونفت علاقتها بهذه الشركات، مؤكدة أن كافة الخدمات التي تُقدمها الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي : هنا، أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: ، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيًا أو عبر الرسائل النصية.

وحذرت الوزارة، المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وأنه يُمكن التواصل مُباشرة مع الوزارة بالتوجه إلى مُقرها، أو مقرات مديريات العمل بالمحافظات.

اقرأ أيضًا:

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)

رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة (الشروط والتقديم)