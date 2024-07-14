حصرهم وتقديم الخدمات لهم.. توجيهات جديدة من وزير العمل بشأن العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الأحد، جولة بين عِمالة غير مُنظمة داخل مكان تجمعهم في منطقة صينية أرابيلا بالتجمع الخامس، أثناء انتظارهم للعمل اليومي في مجالات مُختلفة، خاصة البناء والتشييد.

واستمع "جبران"، إلى مطالبهم، وأكد لهم على توجيهاته إلى مديريات عمل محافظات القاهرة الكبري بالنزول إلى هذه التجمعات التي يتمركز فيها هذه النوعية من العمال؛ للحصر، وبحث كل الآليات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم.

وأوضح وزير العمل، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا نحو نزول جميع المسؤولين إلى المواطنين، والتعرف على مطالبهم، والإستجابة، وتقديم جميع الخدمات والحياة الكريمة لهم.

وكان "الخليج 365"، تواصل مع وزير العمل، والذي أكد على أن مسؤولي الوزارة سيقومون بأنفسهم بعملية حصر العمالة غير المنتظمة عن طريق النزول إلى الشارع وإعداد قائمة بأسمائهم، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تنتظر قدوم العمال إليها.

وزير العمل لـ"الخليج 365": إجراءات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة