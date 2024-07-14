مجلس النواب: تبكير موعد جلسة التصويت على برنامج الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم 18 يوليو ٢٠٢٤ الساعة 11 صباحا، بدلا من الموعد المحدد سلفا يوم الأحد 21 يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واليوم، انطلق اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي بحضور ٤ وزراء.

وواصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها المكثفة اليوم الأحد 14 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.