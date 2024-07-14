اجتماعات مستمرة بين الوزيرَين.. مصدر بـ"الكهرباء": 182 مليار جنيه مستحقات "البترول" لدى "الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونيات وزارة البترول والثروة المعدنية لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر، سجلت نحو ١٦٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بتوفير وقود وغاز طبيعي شهريًّا لمحطات الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بما يعادل ٥ مليارات جنيه.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أن وزارة المالية هي مَن تقوم بسداد قرض محطات (سيمنس) وليس الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين الوزيرَين؛ لوضع حلول جذرية لحصول "البترول" على مستحقاتها، والتزام "الكهرباء" بسداد المطلوب منها شهريًّا بصورة منتظمة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلب من رؤساء شركات التوزيع خلال الاجتماع الأول معهم؛ العمل على زيادة نسب التحصيل وخفض معدلات الفقد وتركيب أكبر قدر من العدادات مسبقة الدفع، لجميع المباني المخالفة والعشوائية، لما تمثله من تحدٍّ كبير خلال الفترة الحالية، لزيادة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدًا ضرورة وجود تنسيق متبادل بين مسؤولي الضبطية القضائية بالشركات، ومباحث الكهرباء؛ لملاحقة المتعدين على مهمات الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مما يكبد الشركات خسائر مالية كبيرة سنويًّا.