شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الجهود المصرية والقطرية قائمة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم الأحد، 14 يوليو 2024 03:00 م

قال المتحدث باسم حركة حماس، إن الجهود المصرية والقطرية تبقى قائمة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان رغم سياسة التعطيل الإسرائيلية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضاف المتحدث باسم حركة حماس: المفاوضات متوقفة منذ أيام نتيجة التعنت وسياسة المماطلة الإسرائيلية ووضع شروط إضافية من خارج المقترح الأخير

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