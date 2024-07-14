شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصومال يشيد بمستوى العلاقات مع مصر ويثمن دورها المحوري والان مع تفاصيل الخبر

قدم السفير الصومالى على عبدى أوارى، اليوم الأحد، أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، سفيرا لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء نقل السفير على عبدى أوارى، تحيات الرئيس د. حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالى إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى وحكومته، موجها الشكر والتقدير للقيادة المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة التى وجدها منذ وصوله إلى أرض مصر "أرض الكنانة".

وأعرب سفير الصومال بالقاهرة - فى بيان له اليوم عقب تسليم اوراق اعتماده - عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مثمنا الدور المحورى الذى تلعبه مصر بقيادته لدعم الدول العربية ومنطقة القرن الأفريقى وخاصة الصومال فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة.

وأكد سفير الصومال بالقاهرة، على عمق العلاقات الصومالية المصرية والتى تمتد إلى عهد الفراعنة، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل ما تشهده العلاقات الصومالية المصرية من تقارب كبير خلال المرحلة الماضية، بدعم من الإرادة السياسية القوية وفى ضوء حرص القيادتين السياسيتين على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين فى شتى المجالات.

وأشاد سفير الصومال لدى مصر بمستوى العلاقات الصومالية المصرية، مؤكدا حرصه على العمل على البناء على هذا التطور الكبير فى العلاقات لزيادة وتيرة التعاون لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة التعليمية والصحية والثقافية، بالإضافة إلى المجال العسكرى والأمنى أيضًا.