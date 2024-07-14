شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى على مدرسة نازحين بمخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 12 فلسطنيا، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تؤوي عدد كبير من النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 12 مواطنا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.

بدورها قالت وزارة الصحة في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 141 شهيد و 400 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,584 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.