شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُقرر وقف نشاط شركة إلحاق عمالة لمخالفتها القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، وقف نشاط شركة النجم الساطع لإلحاق العمالة بالخارج، الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط عمليات إلحاق العمالة رقم 1383 "شركات"، وذلك لاخلالها بشروط منح ترخيص مزاولة هذا النشاط.. ووجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات،للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ،ولائق ..

يأتي قرار الوزير تنفيذاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،و القرار الوزاري رقم "135" لسنة 2003 ،بشأن اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل، وعلى المذكرة المعروضة من السيدة الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات بشأن قيام هذه الشركة بمخالفة شروط منح ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة .



