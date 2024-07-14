منطوق الحكم على سائق "أوبر" في قضية خطف "فتاة التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

أصدرت الدائرة السابعة جنايات مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بالسجن المشدد 15 سنة على سائق أوبر، المتهم بهتك عرض "نبيلة إ."، وخطفها بالإكراه في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التجمع".

وجاء منطوق الحكم كالتالي: "أولا معاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه من اتهام".

ثانيا: "مصادرة السلاح المضبوط"

ثالثا: "إلزامة بالمصاريف الجنائية".

رابعا: "إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة".

صدر قرار الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي وسكرتارية محمد جبر وإسلام عاشور وعلاء عبد العاطي.

وكانت النيابة العامة أحالت سائق أوبر المتهم بخطف نبيلة عوض للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه محاولة اغتصاب الفتاة بنطاق منطقة مدينة نصر، خلال استقلالها السيارة معه، لتوصيلها من منطقة التجمع الخامس.