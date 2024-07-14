بكاء وأحضان.. رد فعل "فتاة التجمع" بعد الحكم على سائق أوبر: "ده حق ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

رصدت عدسة الخليج 365، رد فعل "نبيلة.إ" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التجمع" بعد الحكم بالسجن المشدد 15 سنة على سائق أوبر المتهم بهتك عرضها وخطفها بالإكراه.

ودخلت المجني عليها في نوبة بكاء شديدة وحالة من الانهيار عقب سماع الحكم على المتهم، فيما ظلت تردد "الحمد لله.. الحمد لله.. ده حق ربنا".

أصدرت الدائرة السابعة جنايات مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بالسجن المشدد 15 سنة على سائق أوبر، المتهم بهتك عرض "نبيلة إ."، وخطفها بالإكراه في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التجمع".

وجاء منطوق الحكم كالتالي: "أولا معاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه من اتهام".

ثانيا: "مصادرة السلاح الناري المضبوط"

ثالثا: "إلزامه بالمصاريف الجنائية".

رابعا: "إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة".

صدر قرار الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي وسكرتارية محمد جبر وإسلام عاشور وعلاء عبد العاطي.

وكانت النيابة العامة أحالت سائق أوبر المتهم بخطف نبيلة عوض للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه محاولة اغتصاب الفتاة بنطاق منطقة مدينة نصر، خلال استقلالها السيارة معه، لتوصيلها من منطقة التجمع الخامس.