أمن الإسكندرية يستجيب لاستغاثة مريضة ونقلها للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استجابت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لالتماس إحدى السيدات لمساعدتها فى الانتقال للمستشفى لتلقى العلاج الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تستجيب لإلتماس إحدى السيدات لمساعدتها فى الانتقال للمستشفى لتلقى العلاج.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بطلب مساعدة لإحدى السيدات مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وتعذر نقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج نظراً لمعاناتها من بعض الأمراض، وعدم قدرتها على الحركة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتوجهت السيدة بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.