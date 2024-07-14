"الأوقاف"تهنئ إمام بمديرية القاهرة بحصوله على الماجستير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأت وزارة الأوقاف الشيخ حازم جلال محمود سالم إمام وخطيب بمديرية القاهرة لحصوله على درجة الماجستير من كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالدراسة، في الرسالة التي حملت عنوان "النبوءات في الكتاب المقدس .. دراسة تحليلية"، بتقدير ممتاز.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور عبدالرحمن جيرة الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، مشرفا أصيلا، والدكتور بكر زكي عوض، عميد الكلية الأسبق مناقشا داخليا، والدكتور محمد عبد المولى جمعة، مناقشا خارجيا، والدكتور طارق زهران مشرفا مشاركا.

ودعت وزارة الأوقاف، المولى عز وجل أن يوفق الشيخ حازم جلال وجميع أئمتها لما فيه الخير والرشاد.