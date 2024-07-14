الحكومة: تدريب أكثر من 400 موظف في مختلف المحافظات لتسهيل التعامل مع طلبات التصالح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي :

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع الأول لرئيس الوزراء مع المحافظين بعد حركة المحافظين الأخيرة وما نتج عنه من توصيات.

أكد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة السادسة" على قناة "الحياة"، أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من القضايا الحيوية التي تهم المواطن بشكل مباشر، ومنها أهمية التواصل والتفاعل مع المواطنين ونواب البرلمان والشيوخ، وضرورة الاهتمام بالخدمات الأساسية مثل النظافة وتحسين المظهر العام للمدن والقرى.

كما أشار متحدث الوزراء إلى توجيهات رئيس الوزراء فيما يتعلق بمتابعة إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم تدريب أكثر من 400 موظف في مختلف أنحاء البلاد لتسهيل التعامل مع طلبات التصالح، وتم تحديد مسؤول في كل محافظة للمتابعة الدقيقة لهذه الطلبات والتصدى لأي محاولات للتلاعب أو التحايل على القانون، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لهذا الملف وستعمل على متابعته بكل دقة.

كما شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أهمية تقييم أداء قيادات المحافظات وضمان تنفيذ الخطط والمشاريع بكفاءة وفي وقتها المناسب.

واختتم المستشار محمد الحمصاني حديثه بأن رئيس الوزراء وجه أيضا بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظات المختلفة للتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجازها وبالجودة المطلوبة.