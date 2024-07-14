وفاة أحمد محمد عامر نجل رئيس هيئة السكة الحديد

ونعى العاملين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة، أحمد محمد عامر، نجل المهندس محمد عامر - رئيس هيئة السكة الحديد الذى وافته المنيه اليوم، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012