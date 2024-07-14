شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد محمد عامر نجل رئيس هيئة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأحد، 14 يوليو 2024 07:17 م
توفى أحمد محمد عامر، نجل المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتنعي جريدة الخليج 365 الفقيد، مع الدعاء له بالرحمة وأن يلهم الله ذويه الصبر والسلوان.
ونعى العاملين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة، أحمد محمد عامر، نجل المهندس محمد عامر - رئيس هيئة السكة الحديد الذى وافته المنيه اليوم، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
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