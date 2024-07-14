شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: منتدى الأعمال الصربي المصري يعكس رغبة تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن منتدى الأعمال الصربى المصرى يعكس التعاون المثمر فى العلاقات القوية التى تربط البلدين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا تضاعف التعاون التجاري



قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا تضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال السنوات الـ 5 سنوات المقبلة، مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 89 مليون دولار، وباعتبارها أحد دول غرب البلقان، وتمثل صربيا بوابة دخول مصر إلى هذه المنطقة".

رئيس صربيا: العاصمة الإدارية في مصر تؤكد إمكانية تحقيق الأحلام

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن العاصمة الإدارية الجديدة التي تؤكد أن الأحلام يمكن تحقيقها لأن لدي مثلها في بلدي، متابعا: "الناس لا يدركون أهمية مثل هذه الأشياء منذ اللحظة الأولي ولكن فيما بعد يفهمون كل شيء مثل ما حدث في صربيا خلال إقامة بعض المشروعات".

وزير الاستثمار بمنتدى رجال الأعمال الصربي المصري: ملتزمون بدعم القطاع الخاص

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن انطلاق منتدى رجال الأعمال الصربي المصري يأتي في إطار العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، متابعا: "أؤكد على توطيد العلاقات بين مصر وصربيا والتي تتسم بالمرونة وزيادة الصادرات والتعاون الاقتصادي الكبير".

عمر كمال عبد الواحد ينتظم فى تدريبات الاهلي غدا استعدادا لمودرن سبورت

ينتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الاهلي في تدريبات فريقه غدا، الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة بنزلة معوية، وأعلن الأهلي استبعاد عمر كمال عبد الواحد من مواجهة بيراميدز بعدما اشتكى من نزلة معوية حادة، وخضع لفحوصات طبية في أحد المستشفيات.

تفاصيل العروض السعودية لضم ثلاثى الأهلي بعد حسم صفقة أليو ديانج

مع اقتراب الموسم المحلي من نهايته، بدأت العروض الخارجية تنهال على لاعبي الأهلي كونهم من أفضل لاعبي الدوري المصري نتيجة الانتصارات التي حققها المارد الأحمر محلياً مؤخراً بجانب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ النادي.

وفاة والد الإعلامي عمرو خليل.. وأحمد الطاهري ينعيه بتلك الكلمات

أعلن الإعلامي عمرو خليل المذيع بقناة القاهرة الإخبارية، عن وفاة والده من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك وكتب: "والدي في ذمة الله، الدفن بمقابر عائلتنا في قويسنا المنوفية، والعزاء بالقاهرة لاحقًا".

أفلام السينما فى مصر تحقق 2 مليون و681 ألف جنيه فى آخر ليلة عرض



حققت الـ5 أفلام المصرية المعروضة في السينمات إيرادات جيدة آخر ليلة عرض، وسجلت 2 مليون و681 ألف جنيه، ونستعرض فى السطور التالية إيرادات الأفلام بشكل منفرد، وهى كالتالى: ولاد رزق 3، أهل الكهف، اللعب مع العيال، عصابة المكس، جوازة توكسيك.