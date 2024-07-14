شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن يدلي بكلمة بعد قليل حول محاولة اغتيال ترامب والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي بكلمة بعد قليل حول محاولة اغتيال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

وفجر اليوم، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.