شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: لسنا مخلدين في مناصبنا وعلينا إعداد كوادر من الصف 2 و 3 لتولي المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم، بحيث يكون لديهم ملفات ومسئوليات تقع على عاتقهم، على أن يتم متابعة أدائهم فى هذا الشأن، والعمل على الاستفادة من قدراتهم.

وفى الإطار نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الكبير الملقى على عاتق المحافظين فى إعداد صف ثان وثالث من القيادات التنفيذية، مضيفا: "لسنا مخلدين فى مناصبنا، ولذا يجب أن نسهم بصورة إيجابية وفعالة فى إعداد كوادر من الصفين الثانى والثالث مدربة على أعلى مستوى من القدرة على تولى المسئولية والمساهمة فى صنع القرارات".