شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تساعد سيدة مريضة في نقلها للمستشفى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 07:40 م

استجابت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لالتماس إحدى السيدات لمساعدتها فى الانتقال للمستشفى لتلقى العلاج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات وخاصةً ذات الطابع الإنسانى.



تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بطلب مساعدة لإحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وتعذر نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج نظراً لمعاناتها من بعض الأمراض ، وعدم قدرتها على الحركة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم؛ ومن جانبها توجهت المواطنة المذكورة بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.